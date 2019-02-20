Hatay'da Küçük Ak Balıkçıl Avlayana Bin 345 Lira Ceza
2 saat önce
Hatay'da küçük ak balıkçıl avlayan kişiye bin 345 lira ceza kesildi.
Hatay
'da küçük ak balıkçıl avlayan kişiye bin 345 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Adana
7. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü av koruma-kontrol ekipleri, Arsuz
ilçesi Arpagedik mevkisinde küçük ak balıkçıl avlandığı ihbarı aldı.
Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede, kuşun tüfekle vurulduğunu tespit etti.
Avlanması yasak kuşu vurduğu belirlenen kişiye, 572 lira tazminat, 773 lira idari para cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:22 Kaynak: AA
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