Son Dakika Haberleri: Hatay'da Küçük Ak Balıkçıl Avlayana Bin 345 Lira Ceza

Hatay'da Küçük Ak Balıkçıl Avlayana Bin 345 Lira Ceza

2 saat önce

Hatay'da küçük ak balıkçıl avlayan kişiye bin 345 lira ceza kesildi.

Hatay'da Küçük Ak Balıkçıl Avlayana Bin 345 Lira Ceza, System.String[]
Hatay'da küçük ak balıkçıl avlayan kişiye bin 345 lira ceza kesildi.


Alınan bilgiye göre, Adana 7. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü av koruma-kontrol ekipleri, Arsuz ilçesi Arpagedik mevkisinde küçük ak balıkçıl avlandığı ihbarı aldı.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede, kuşun tüfekle vurulduğunu tespit etti.

Avlanması yasak kuşu vurduğu belirlenen kişiye, 572 lira tazminat, 773 lira idari para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:22 Kaynak: AA

Arsuz, Adana, Hatay, Güncel
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