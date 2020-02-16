Hatay'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı

6 saat önce

Hatay'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 7 zanlı yakalandı.

Hatay'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı, System.String[]

Hatay'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 7 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutalığına bağlı ekipler, Antakya, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir grubu fiziki takibe aldı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellerden özel bir ekip oluşturularak bölgedeki kamera kayıtlarında ve hayvan alım satımı yapanlar hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmayla küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla M.B, A.Y, A.B, M.K, F.Z, D.M ve Suriye uyruklu M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Çalındıktan sonra Altınözü ilçesinde bulunan 12 küçükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi.

Jandarma, Altınözü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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