Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız' programı - Son Dakika

Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Hak-İş Kudüs Komitesi tarafından "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" adlı program düzenlendi.

Hatay'da

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Hak-İş Kudüs Komitesi tarafından "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" adlı program düzenlendi.

Hatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, buradaki konuşmasında, programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Hataylılarla Filistin için buluşmaları nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Filistin'de yıllardır yaşanan zulme dikkati çeken Arslan, "100 yılın anlaşması' dedikleri aslında nedir biliyor musunuz? Filistin'i yok etmektir. Bu anlaşmanın Bahreyn'de yapılacağı söyleniyor. Körfez ülkeleri de bu anlaşmayı destekliyorlar ancak bu anlaşmaya direneceğiz. 100 yılın anlaşması, aslında yüzyılın ihanetidir. Bu anlaşmaya imza atacak, destek ve katkı verecek bütün ülkeleri ve liderlerini ihanet etmiş hainler olarak ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki direnişin bir asırdır devam ettiğini vurgulayan Arslan, insanların bir asırdır işgal edilen topraklarda yaşamaya çalıştığını anlattı.

Şu an 3 ve 4'üncü kuşak Filistinlilerin bu mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerden çok daha fazla dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Filistinli var. Vatan hasreti çeken kendi topraklarından uzaklaştırılmış. Toprakları siyonistler tarafından işgal edilmiş Filistinlinin ahı var. Bu ahlar yerde kalmayacak inşallah. Siyonistler bu ahın, gözyaşının altında inşallah hesap verecek. Yaklaşık 1,5 yıldır her cuma günü 'büyük geri dönüş yürüyüşü' adı altında yürüyüş yapılıyor. İşgal edilmiş topraklarına geri dönüşü sembolize ediyorlar. Ellerinde, silah, top, tüfek yok. Sadece o duvarlara bayraklara yürüyorlar. Siyonistler buna bile tahammül etmiyor. 1,5 yılda 300'e yakın kardeşimizi şehit ettiler. Gerçek mermiler kullanıyorlar. Türk bayrağı taşıyan Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak ateş ediyorlar. Gazze'de abluka içerisinde hapishane hayatı yaşıyorlar. Yürüyüşle Gazze'den ses vermek istiyorlar bütün dünyaya. Bu halk ancak takdir edilir. Allah onlardan razı olsun ki pes etmediler ve direnişe devam ediyorlar."

Arslan, Hak-İş olarak yeni yılda da bu konudaki çalışmalarını hem Türkiye'de hem de uluslararası camiada en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa da programın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman yanlarında duran Türkiye ve Türk milletine minnettar olduklarını söyledi.

Filistin'de yaşanan dramların yer aldığı görüntülerin izletildiği programa, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Hatay Vali Yardımcısı Nursel Çakıroğlu ve Hak-İş Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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