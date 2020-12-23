Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı - Son Dakika

Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı

23.12.2020 11:13

Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı İskenderun'da bir iş yerinde kısıtlama kuralına uymayarak kumar oynayanlara suçüstü yapıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para...

Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı

İskenderun'da bir iş yerinde kısıtlama kuralına uymayarak kumar oynayanlara suçüstü yapıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehit Pamir Caddesi üzerinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek iş yerine çevik kuvvet ekipleri ile baskın düzenledi.

Yapılan baskında iş yerinde bulunan masanın altına girerek saklanmaya çalışan bir kişi ise polis ekipleri tarafından masanın altından çıkartıldı.

İş yerine yapılan baskında kısıtlama kurallarını hiçe sayarak kapalı mekanda kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye sokağa çıkma yasağına muhalefetten kişi başı 3150 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.

İş yerinde bulunan ve kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları imha edildi.

Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı
Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı
Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı
Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı
Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı
Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı
Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı
Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Mudanya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kumar operasyonunda masanın altına yakalandı - Son Dakika


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