Hatay'da kumar oynayan 13 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmece Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığını belirlediği 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kumar parası olduğu değerlendirilen ve masada bulunan 3 bin 500 lirayı muhafaza altına alan ekipler, kumar oynamada kullanılan malzemelere de el koydu.

İşletme sahipleri H.B. ve O.G. hakkında da adli işlem başlatıldı.