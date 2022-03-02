Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi

02.03.2022 12:57
Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın merkez Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynadığı belirlenen O.E, G.G, S.T, M.O. ve V.A'ye toplam 9 bin 95 lira para cezası kesti.

İş yeri sahibi İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı Bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama Bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor yükseliş! Yüzde 60 arttı
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Artan kiralar, göçmenler ve savaş!
12:39 İstanbul'un tam ortasında 8 bin 500 yıllık miras! Şimdi evsizlerin evi oldu
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:19 Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 13:02:44. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement