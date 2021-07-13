Tarih: 13 Temmuz 2021, 14: 27
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il genelinde denetimler gerçekleştiriyor.
Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi amacıyla Kurban Bayramı öncesinde denetimlere başlayan HBB ekipleri, market, kasap, pastane ve imalathaneleri denetledi.
Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla denetimlerini arttıran HBB zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri, satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerine, ambalaj durumuna, fiyat bilgisine bakarak hijyen kontrolünü de ihmal etmedi.
DENETİMLER İL GENELİNDE DEVAM EDECEK
HBB yetkilileri, denetimlerini Hatay'ın bütün ilçelerinde devam edeceklerini belirterek karşılaşılan olumsuzluklara karşı gerekli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.
Ekipler, vatandaşların kurbanlarını belirlenecek kesim noktalarında kesmeleri konusunda da uyarıda bulundu. HBB ekipleri, insan ve çevre sağlığını tehdit etmemek üzere belirlenen alanların dışında kesim yapılmaması gerektiğini önemle vurguladı.
Kaynak: Habermetre
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