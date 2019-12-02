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Hatay'da Kurtuluş Caddesi'nde tarihi yapılar yeniden canlandırılacak

6 saat önce

Hatay'da tarihi Kurtuluş (Herod) Caddesi'nde ki tarihi yapılar projeyle restore edilerek yeniden canlandırılacak.

Hatay'da Kurtuluş Caddesi'nde tarihi yapılar yeniden canlandırılacak, System.String[]

Hatay'da tarihi Kurtuluş (Herod) Caddesi'nde ki tarihi yapılar projeyle restore edilerek yeniden canlandırılacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ve Antakya Belediyesi işbirliğiyle Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da tarihi Kurtuluş (Herod) Caddesi'nde tarihi yapıları yeniden canlandırma uygulama projesinin açılışı töreni gerçekleştirildi. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Sarımiye Camii önünden başlayacak canlandırma projesi, Uzun Çarşı girişine kadar devam edecek. Tarihi caddenin açılış projesinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay Milletvekilleri temsili sıva ile açılışı gerçekleştirdi.


Hatay Valisi Rahmi Doğan Kurtuluş Caddesi'nin önemli bir değer olduğunu tarihi ve turizm anlamında gerekenleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, "22 Temmuz da caddenin yayalaştırılması ile ilgili tüm siyasi partilerin ittifak halinde almış olduğumuz bir karar var. Bu karar çerçevesinde bu caddenin yayalaştırılıp halkımızın hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. Tarihi varlıklar ortada, tarihi geçmişi bilinirken, böyle bir kıymet varken yapmıyor olmak gerçekten bence ayıptır. Bunu bir an önce telafi etmemiz lazım. Bunlar önemli değerler. Tarihi ve turizm anlamında yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Her zaman söylüyoruz Hatay turizmden istediği payı alamadı diye. Biz bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.


"Çevlik - Arsuz yolu tamamlandı"


Çevlik - Arsuz yolunun tamamlandığını ve Hatay'a büyük bir değer katacağını belirten Vali Doğan, "Çevlik - Arsuz yolu, bugün itibariyle bitmiş durumdadır. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde aralık ayının 20'si 21'i gibi basın mensupları, STK'lar, esnaf ve ticaret odası ile birlikte bu yolu taksilerle geçeceğiz, Çevlik'ten gireceğiz, Arsuz'dan çıkacağız. Bu Hatay'a çok büyük bir değer katacaktır, kısa bir süre içerisinde bu yolun yapılmış olması, Hatay'a kazandırılmış olması gerçekten önemli, bunları başardık" diye konuştu.


Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ise Kurtuluş Caddesi'ni tarihteki ihtişamına ve hak ettiği görünümüne kavuşturmak amacıyla temmuz ayında girişimlerde bulunduklarını ve yapılan inceleme çalışmalarının ardından tarihi yapıların restorasyonuna başlayacaklarını söyledi.


Konuşmaların ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz temsili olarak duvara sıva yaptı. - HATAY

AK Parti, Antakya, Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:24 Kaynak: İHA
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