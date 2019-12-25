Hatay'da kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Hatay'da kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitedeki daireye misafirliğe geldiği öğrenilen kadın, kuvvetli rüzgar nedeniyle savruldu.

Daha sonra dengesini kaybeden kadın, sitenin güvenlik kulübesine çarparak yere düştü.

Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de kadını bina içerisine götürmeye çalışırken, fırtına nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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