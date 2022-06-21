Adreste arama da yapan güvenlik güçleri, 1 bilezik, 9 bin 790 lira, 4 bin 225 avro ile 1727 dolar ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kuyumcudan 140 bin lira değerinde 7 bilezik çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuyumcudan 7 bilezik çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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