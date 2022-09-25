Kumanda hakkında bilgi veren Köse, "Proje, yapay zeka entegre ederek sesli kontrolle hasta yatağının kontrol edilmesini sağlıyor. Geliştirdiğimiz sistemle hastanın kendi yatağını aşağı yukarı kontrol edebilmesini, televizyonunu, ışığı, perdeleri açıp kapatabilmesini sağlıyor. Yardım talebi komutuyla da hasta acil durumda veya kendini iyi hissetmediğinde sağlık çalışanlarıyla iletişime geçebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hatay, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › Hatay'da öğrenciler, yatalak hastalar için sesle çalışan kumanda geliştirdi - Son Dakika

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