Hatay'da öğrenciler, yatalak hastalar için sesle çalışan kumanda geliştirdi - Son Dakika
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Hatay'da öğrenciler, yatalak hastalar için sesle çalışan kumanda geliştirdi

25.09.2022 16:32
Hatay'da öğrenciler, yatalak hastalar için sesle çalışan kumanda geliştirdi

Hatay'da lise öğrencileri, yatağa bağımlı hastalar için ses komutuyla çalışan kumanda tasarladı.

Hatay'da lise öğrencileri, yatağa bağımlı hastalar için ses komutuyla çalışan kumanda tasarladı.

Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hasta yataklarının hareket ettirilmesini, elektronik cihazların yönetilmesini ve acil durumlarda yardım çağrılmasını sağlayan kumanda geliştirdi.

Projeyle TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan öğrenciler, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nın "Medikal Teknolojiler" kategorisinde birinci oldu.

Okul müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, projenin, danışman 2 öğretmen ve 5 öğrencinin yer aldığı ekibin bir yıllık çalışmasıyla tamamlandığını söyledi.

Yatağa bağımlı hastaların günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Şeşen, "Hareket edemeyen hastaların ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması adına ses komutlarıyla yataklarını hareket ettirmesi üzerine yapılan bir proje. Ödül alan projemizi AR-GE kapsamında geliştirip, seri üretimini hedefliyoruz." dedi.

Biyomedikal cihaz teknolojileri öğretmeni Hakan Köse de projeyi, hastaların yaşadığı problemleri gidermek için tasarladıklarını dile getirdi.

Kumanda hakkında bilgi veren Köse, "Proje, yapay zeka entegre ederek sesli kontrolle hasta yatağının kontrol edilmesini sağlıyor. Geliştirdiğimiz sistemle hastanın kendi yatağını aşağı yukarı kontrol edebilmesini, televizyonunu, ışığı, perdeleri açıp kapatabilmesini sağlıyor. Yardım talebi komutuyla da hasta acil durumda veya kendini iyi hissetmediğinde sağlık çalışanlarıyla iletişime geçebiliyor." diye konuştu.

Proje ekibinden Süleyman Güzel ve Hasibe Yorgun da projede yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Hatay, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hatay'da öğrenciler, yatalak hastalar için sesle çalışan kumanda geliştirdi - Son Dakika

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