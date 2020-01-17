Hatay'da lisedeki 16 mevcutlu sınıfın tamamı takdir belgesi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da lisedeki 16 mevcutlu sınıfın tamamı takdir belgesi aldı - Son Dakika

Hatay'da lisedeki 16 mevcutlu sınıfın tamamı takdir belgesi aldı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki meslek lisesinde karneleri dağıtılan 16 mevcutlu bir sınıfındaki tüm öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazandı.

Hatay'da lisedeki 16 mevcutlu sınıfın tamamı takdir belgesi aldı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki meslek lisesinde karneleri dağıtılan 16 mevcutlu bir sınıfındaki tüm öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazandı.

İskenderun Demir Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-B sınıfı büro bölümü öğrencileri, devamsızlık yapmadan girdikleri derslerde gösterdikleri başarılarını sınavlarda da sürdürdü.

Eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla karneleri dağıtılan lise 4. sınıf öğrencileri, takdir belgeleriyle evlerine döndü.

Bölüm öğretmeni Arzu Altunbaş, AA muhabirine, meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Oldukça mutlu olduklarını belirten Altunbaş, "Sınıfta bulunan 16 öğrencimin hepsi takdir aldı. Bu bizi çok gururlandırdı. Öğrencilerimi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Emeklerimizin karşılığını hem onlar hem de biz bu dönem aldık. Ayrıca dönem birinci ve üçüncüsünü de yine aynı sınıftan çıkarmakta oldukça heyecan verici bir durum." ifadesini kullandı.

Matematik öğretmeni Mustafa Vural da daha önce başarılı öğrenciler yetiştirdiğini fakat sınıfın tamamının takdir belgesi aldığı bir durumla ilk defa karşılaştığını dile getirdi.

Sınıf öğrencilerinden ve okulun dönem birincisi Gökçe Çelebi ise elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Meslek Lisesi, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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