Hatay'da Liseler Arası Aba Güreşi Turnuvası

Yayladağı
ilçesinde liseler arası aba güreşi turnuvası düzenlendi.
Yayladağı Anadolu Lisesi
tarafından yürütülen "Milli Güreşimiz Aba" projesi kapsamında, Yayladağı Fehmi Dinçer Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 13 okuldan 125 sporcu katıldı.
Kıyasıya mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda, sporcular 5 sıklette mücadele etti.
Müsabakalar sonunda Yayladağı Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Antakya Erol Bilecik
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Samandağ Atatürk
Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk
, yaptığı açıklamada, amaçlarının aba güreşini gençlere sevdirmek ve benimsetmek olduğunu belirti.
Öztürk, güreş tutan sporcuların ileride çok daha güzel işlere imza atıp, gerek Hatay
'ı ve gerekse de ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancının tam olduğunu kaydetti.