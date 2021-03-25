Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi (2)
25.03.2021 14:10
SU TAŞKINLARI YAŞANDIHatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür devam eden şiddetli lodos kıyı şeridindeki yerleşim yerlerine de zarar verdi.
SU TAŞKINLARI YAŞANDI
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür devam eden şiddetli lodos kıyı şeridindeki yerleşim yerlerine de zarar verdi. Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyı şeridindeki mahallerde su taşkınlarına sebep oldu. Deniz Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerleri zarar görürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışma başlattı. İşletmesi zarar gören Ertan Şimşek, her yıl benzer felaketler yaşadıklarını belirterek, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay),
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