Hatay'da lüks otomobil alev aldı - Son Dakika

Hatay'da lüks otomobil alev aldı

14.11.2020 23:06

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu. Alevleri gören çevre esnafı araçtaki yangını söndürdü.

Olay, ilçeye bağlı Ekinci mevkinde meydana geldi. 75. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halinde olan lüks otomobilin alev aldığını fark eden sürücü aracını durdurarak aracından indi. Yanan aracı gören çevre esnafı yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Araçtaki yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekiplerinin ise araçta soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. Araçta orta çaplı maddi hasar meydana gelirken, aracın çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Hatay'da lüks otomobil alev aldı
Hatay'da lüks otomobil alev aldı
Hatay'da lüks otomobil alev aldı
Hatay'da lüks otomobil alev aldı
Hatay'da lüks otomobil alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da lüks otomobil alev aldı - Son Dakika


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