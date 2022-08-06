Olay, 2 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç. akrabası Gülizar Düzce'nin evine gitti. M.Ç., Gülizar Düzce'nin kolundaki bileziği ve parasını istedi. Ancak Düzce olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.Ç, Düzce'yi dövdü, ardından da yanında getirdiği iple boğmaya çalışıp 34 yerinden bıçakladı.

Kaynak: DHA

Kumlu, Hatay, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp bilezik ve parasını gasbetti - Son Dakika

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