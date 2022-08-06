Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp bilezik ve parasını gasbetti - Son Dakika
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Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp bilezik ve parasını gasbetti

06.08.2022 14:07
Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp bilezik ve parasını gasbetti

HATAY'da M.Ç., evine gittiği yalnız yaşayan akrabası Gülizar Düzce'yi (74), 34 yerinden bıçaklayıp, kolundaki bilezikler ile evdeki bir miktar parayı alıp kaçtı.

HATAY'da M.Ç., evine gittiği yalnız yaşayan akrabası Gülizar Düzce'yi (74), 34 yerinden bıçaklayıp, kolundaki bilezikler ile evdeki bir miktar parayı alıp kaçtı. Yaralanan Düzce tedaviye alınırken, M.Ç. yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç. akrabası Gülizar Düzce'nin evine gitti. M.Ç., Gülizar Düzce'nin kolundaki bileziği ve parasını istedi. Ancak Düzce olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.Ç, Düzce'yi dövdü, ardından da yanında getirdiği iple boğmaya çalışıp 34 yerinden bıçakladı.

Gülizar Düzce, kanlar içinde yerde kalırken, M.Ç. para ve altınları alıp kaçtı. Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları, sesler üzerine Düzce'nin evine gidip, durumu da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gülizar Düzce Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. M.Ç. ise aynı gece polis ekipleri tarafından, ilçe merkezinde saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneden taburcu olan Gülizar Düzce'nin evindeki tedavisi ise sürüyor.


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74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı 74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı Hatay'da dehşet...Yaşlı kadın akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı Hatay'da dehşet...Yaşlı kadın akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı
Kaynak: DHA

Kumlu, Hatay, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp bilezik ve parasını gasbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp bilezik ve parasını gasbetti - Son Dakika
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