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Hatay'da mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler

55 dakika önce

HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilise'sinde ayin düzenlendi.

Hatay'da mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler, System.String[]
HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilise'sinde ayin düzenlendi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan St. Pierre Kilise'sinde düzenlenen ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi. Tören sonrasın basın mensuplarına konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, bayramın dünyaya huzur getirmesini diledi. Hurigil, "Bilindiği gibi her sene 28-29 Haziran tarihlerinde Antakya Kilisesi'nin kurucuları olan Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı idrak etmekteyiz. Bu bayramın başta ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum" dedi.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
Antakya, Aziz Petrus, Hatay, Güncel
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