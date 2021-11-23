Hatay'da mahallede ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet boş kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 148 adet fişek, 42 adet av tüfeği fişeği, 140 paket kaçak sigara, 2 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reyhanlı'nın Yeni Mahallesi'ndeki silah sesi ihbarı üzerine olay yerinde çalışma yaptı. Şüpheli A.S. suç aleti ile birlikte yakalandı.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde mahallede silahla ateş eden şüpheli suç aleti ile silahla yakalandı.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise