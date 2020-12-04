Hatay'da mahallenin yaşayan hafızası, ölüm, doğum ve evlilik kayıtlarını tutuyor - Son Dakika

Altınözü ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Bulos Bahçeci, 8 yaşından buyana gönüllü olarak mahallesinin ölüm, doğum ve evlilik kayıtlarını tutuyor.

Sarılar Mahallesi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi piskoposlarından Bahçeci, henüz 8 yaşındayken kendi isteğiyle mahallesindeki ölüm kayıtlarını tutmaya başladı.

O günden bu yana kayıtlarına hiç ara vermeyen ve defterini hiç değiştirmeyen Bahçeci, 1988 yılında rahip olduktan sonra notlarına doğum ve evlilik kayıtlarını da ekledi.

Kayıtlarını Arapça alfabeyle tutan Bahçeci, çocukluk yıllarında sürekli kiliseye gittiğini ve o dönemde kayıt alma kararı aldığını söyledi

Sonra 3 yıl vatani görev için askere gittiğini anlatan Bahçeci, "Askerden gelir gelmez hemen ölüm kayıtlarını toplayıp defterime ekledim. Bir süre adliyede tercüman olarak çalıştım. O sırada kayıtlarıma ara vermedim. Çünkü bunu görev edinmiştim ve bu işe çok önem verdim. " dedi.

Kendi yakınlarının ölümlerini kayıt altına aldığında üzüntülü anlar yaşadığını belirten Bahçeci, kayıtlarında ölüm tarihi ve nedeninin yazdığını söyledi.

Bahçeci, yaşı itibariyle birçok tarihi ana canlı tanıklık ettiğini ifade ederek, "Kayıtlarımın hem mahallelinin hem de bazı devlet kurumlarının da işine yaradığı oldu. Çünkü 1950'li yıllarda kayıt bulmak zordu. Kayıt tutmaya devam ediyorum. Papazların vaftiz, ölüm, doğum ve evlilik kayıt tutma görevi var. Ben kendiliğimden başlamıştım. 1934 yılından itibaren Sarılar Mahallesi'nin vefat bilgilerini 1988 yılından itibaren ise doğum ve evlilik bilgileri bu 86 yıllık defterin içindedir." şeklinde konuştu.