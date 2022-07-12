Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

12.07.2022 14:25
Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, helikopter, arazöz ve ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

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Kaynak: AA

Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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