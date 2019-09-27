Son Dakika Haberleri: Hatay'da makilik alanda yangın
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Hatay'da makilik alanda yangın

2 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.

Hatay'da makilik alanda yangın, System.String[]

Hatay'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.

Dursunlu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınında bulunun makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 2 arazöz, itfaiyeye ait çok sayıda su tankı ve bir helikopterle müdahale edildi.

Alevler, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü.

Dursunlu, Defne, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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