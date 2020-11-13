Son dakika haberleri! Mandalina hırsızları güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mandalina hırsızları güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
13.11.2020 16:43
Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçe yoluna bırakılan mandalina kasalarını çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçe yoluna bırakılan mandalina kasalarını çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
Vakıflı Mahallesi'nde bahçe yoluna bırakılan içi mandalina dolu kasalarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, 10 saatlik tarama sonucu 3 kişiyi tespit etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ikisi serbest bırakıldı.
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