Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir gelinlik tasarım firması, dünyanın değişik ülkelerinden mankenlerle kentin farklı noktaları ile Arsuz ve Payas'ta 2021 yaz sezonu gelinlik modellerinin tanıtım çekimlerini yaptı.

İskenderunlu tasarımcı Neslihan Zebun tarafından hazırlanan 2021 yılı yaz sezonu gelinlik modelleri, birbirinden farklı ülkelerden davet edilen tam 16 manken üzerinde görücüye çıkartıldı. Koronavirüs pandemi sürecinin son pazar kısıtlamasında vatandaşların izleme fırsatı bulamadığı tanıtım çekimleri, İskenderun, Arsuz ve Payas'ın farklı notalarında yapıldı. Moda tasarım şov tanıtımına katılan mankenler, İskenderun sahilinde iskelenin üzerini podyum olarak kullandı. Birbirinden farklı tasarım gelinlikleri ilk kez giyen mankenler izleyici yerine tanıtım çekimi yapılan kameralara poz verdi.