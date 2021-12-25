Hatay'da Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel kutlandı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Tokaçlı Mahallesi'ndeki kilisede gerçekleşen ayini, papaz Musa Papas yönetti.

Ayinde mumlar yakıldı, ilahiler ve dualar okundu.

Papas, burada herkesin Noel'ini kutladı.

Kilise papazlarından Abuna Mihail Papas da Hristiyan toplumu açısından Noel'in öneminin büyük olduğunu anlattı.

Bu yılki kutlamalara katılımın çok iyi olduğunu belirten Papas, "Bu bayram, tüm dünyaya sağlık ve barış getirsin. Herkese iyilik, müjde ve sevinç dolu bir bayram diliyorum." dedi.

Kilise Başkan Yardımcısı İbrahim Çilingir de yıllardır Hatay'da barış ve kardeşlik içinde yaşandığının altını çizerek herkesin Noel'ini kutladı.

Ayine gelen çocuklara hediye sepetleri dağıtıldı.