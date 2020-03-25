Hatay'da marketlerde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Hatay'da marketlerde koronavirüs önlemi

6 saat önce

HATAY'da, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatleri yeniden düzenlenen marketler, kapılarına uyarı yazıları astı.

Hatay'da marketlerde koronavirüs önlemi, System.String[]

HATAY'da, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatleri yeniden düzenlenen marketler, kapılarına uyarı yazıları astı. Alışveriş yoğunluğu azalırken, müşterilerin sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine ve alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge yayımladı. Genelgeye göre marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.  Market içindeki müşteri sayısı ise müşteriye sunulan alanın onda biri kadar olacak. Düzenlemenin ardından Hatay'daki bazı market görevlileri, giriş kapılarına uyarı yazıları astı. Alışveriş için gelenlere ise konuyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Hatay'da market işletmeciliği yapan Şerife Yalçın, genelge yayımlamandan önce önlem almaya başladıklarını söyleyerek, "Müşterilerimizi sık sık uyarıyorduk. Gerek kendi sağlımızı gerekse müşterilerimizin sağlığını güvence altına almak için uğraştık. Şu an da genelge ile önlemlerimizi artırdık. Marketimizin metrekaresi küçük olduğu için şu an için sadece 35 müşteri alabiliyoruz. Müşterilerimizi de kasada 1 metre aralıkla beklemelerini sağlıyoruz. Manav reyonunda personel bekletiyoruz, müşterilerimizin ürünlere dokunmasına izin vermiyoruz. Biz kendi elimizle paketliyoruz" diye konuştu.


İçişleri Bakanlığı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:22 Kaynak: DHA

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