Hatay'da marketlerde koronavirüs önlemi - Son Dakika

Hatay'da marketlerde koronavirüs önlemi

HATAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri yeniden düzenlenen marketler, kapılarına uyarı yazıları astı. Alışveriş yoğunluğu azalırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge gönderdi. Genelgeye göre marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki müşteri sayısı ise müşteri sunulan alanın onda biri kadar olacak. Düzenlemenin ardından Hatay'daki bazı market görevlileri marketlerin giriş kapılarına uyarı yazıları astı. Alışveriş için gelenlere ise konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Hatay'da market işletmeciliği yapan Şerife Yalçın 'Genelge yayınlamandan öncede önlemlerimizi almıştık, müşterilerimizi sık sık uyarıyorduk; gerek kendi sağlımızı gerekse müşterilerimizin sağlığını güvence altına almak için uğraştık. Şu an da genelge ile birlikte önlemlerimizi arttırdık. Marketimizin metrekaresi küçük olduğu için şu an için sadece 35 müşteri alabiliyoruz. Müşterilerimizi de kasada 1 metre aralıkla beklemelerini sağlıyoruz. Manav reyonunda personel bekletiyoruz, müşterilerimizin ürünlere dokunmasına izin vermiyoruz. Biz kendi elimizle paketliyoruz" dedi.