Hatay'da marketteki ekmek dolabının kapaklarını çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekbele Mahallesi'ndeki marketin önünde bulunan ekmek dolabının kapaklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, bir marketteki ekmek dolabının kapaklarını çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

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