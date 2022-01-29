Hatay'da marketten hırsızlık iddiasına 2 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir marketten 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler S.K. ve Y.P'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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