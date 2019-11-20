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Hatay'da maydanoz hasadı başladı

6 saat önce

Hatay'da maydanoz hasadı başladıTürkiye'nin maydanoz üretiminin yaklaşık yüzde 55'ini karşılayan Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hasat başladı.

Hatay'da maydanoz hasadı başladı

Türkiye'nin maydanoz üretiminin yaklaşık yüzde 55'ini karşılayan Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hasat başladı. 30 bin dönüme ekilen maydanozlar, Bulgaristan, Moldova, Romanya, Gürcistan, Ukrayna'nın yanı sıra Körfez Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.

Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde üreticiler, Rami Köklü ve Riyad Köklü'nün tarlasında maydanoz hasat dönemine başladı. Etkinliğe Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Asaf Güven, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. İlçenin maydanoz üretiminde söz sahibi olduğunu anlatan Kaymakam Sarı, Maydanoz üretimi ciddi bir yer tutuyor ve insanlarımız için de ciddi oranda geçim kaynağı. Hem üretici hem çalışanlara baktığımızda yaklaşık 4 bin aileye istihdam sağlıyor. Bizim için çok sevindirici. Sadece maydanoz da değil zirai çeşitlilik bakımdan ilçemiz zengin. Sadece turizm ve balıkçılığı ile değil tarımda da söz sahibiyiz. Muz, narenciye, zeytin, maydanoz üretiminde önemli bir yerimiz var dedi.

'36 BİN TON MAYDANOZ ÜRETİYORUZ'

Kentte 275 bin 578 hektar tarımsal arazide yüzde 50 tarla tarımı yapıldığını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise, Maydanoz tarla tarımı yaptığımız ürünler arasında önemli bir yere sahip. Narenciye, mandalina, pazı ve dereotunda da Türkiye'de üretimde birinci sıradayız. Kentte 35 bin 500 dekarlık alanda 36 bin tonluk maydanoz üretimimiz var. Bu alanın 30 bin dekarı Arsuz ilçemizde bulunuyor. Bu, Türkiye üretiminin yüzde 55'ine tekabül ediyor. Maydanozun büyük bir kısmı yurt içinde tüketildiği gibi ihracat da yapılıyor. Özellikle Bulgaristan, Moldova, Romanya, Gürcistan, Ukrayna'nın yanı sıra maydanozlar, Körfez ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor diye konuştu.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de, belediye olarak maydanoz üreticisi ve diğer çiftçilerin kooperatifleşmelerini istediklerini belirterek, buna öncülük yaptıklarını kaydetti.

Hatay'da maydanoz hasadı başladı

Türkiye, Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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