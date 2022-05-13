HATAY'DA MECLİS ÜYELERİNİN ARITMA TESİSİ TEPKİSİ - Son Dakika
Üye Girişi

HATAY'DA MECLİS ÜYELERİNİN ARITMA TESİSİ TEPKİSİ

13.05.2022 11:44
HATAY'DA MECLİS ÜYELERİNİN ARITMA TESİSİ TEPKİSİ

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Defne ilçesinde bulunan Turunçlu Arıtma Tesisi önünden açıklamada bulunarak, halk sağlığını olumsuz etkileyen tesisin taşınması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Defne ilçesinde bulunan Turunçlu Arıtma Tesisi önünden açıklamada bulunarak, halk sağlığını olumsuz etkileyen tesisin taşınması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Hatay'ın Defne ilçesinde 1989 yılında yapılan Turunçlu Arıtma Tesisi'nin, çevre sakinlerinin rahatsız ettiğini ve tesisin bir an önce bölgeden kaldırılması çağrısında bulunan AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı üyeleri ile beraber basın açıklaması yaptı. Arıtma tesisi önünde yaptığı açıklamada, tesisin taşınması konusunda her türlü engelde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanında olacağını belirten Yeşildal, şunları söyledi: "Turunçlu Arıtma Tesisi, insan ve çevre sağlığını tehlikeye düşüren bir halde. Başta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının kamuoyuna verdiği sözler olmasına rağmen, defalarca taahhüt edilmesine rağmen, geçtiğimiz mecliste de konusu geçmesine rağmen, 2014-2019 arasında korsan bir oylama ile şu anda arıtma tesisinin olduğu yerde 8-10 kat daha büyük bir tesis yapmak için korsan bir oyla yapılmıştır. Biz bunu kabul etmiyor ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının daha önce verdiği arıtma tesisini 10-15 kilometre uzağa taşıma sözünü yerine getirmeye davet ediyoruz. Biz AK Parti grubu olarak açıkça ifade ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının yüzde 85 oy aldığı ilçeye yaptığı ihanetin içerisinde olmayacağız. Defne halkı bu ihaneti hak etmemektedir. Biz Cumhur İttifakı olarak, Hatay'a yakışır bir şekilde parti rozetlerimizi de bir kenara bırakarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu sakat proje ortadan kalksın.?

YORUMLAR
500
'Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum' demişti! Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap 'Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum' demişti! Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti

Adem Yeşildal, Turunçlu, AK Parti, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'DA MECLİS ÜYELERİNİN ARITMA TESİSİ TEPKİSİ - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Alexander Sörloth tercihini yaptı! Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden fenomen, müzik yasağıyla ilgili yaptığı videoyla sosyal medyada gündem oldu
11:22 Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi?
11:13 Ahmet Davutoğlu'ndan Selim Temurci'nin ifadeye çağırılmasına sert tepki: Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar
11:11 "Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" demişti! Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap
11:03 13 Mayıs'ta gram altın 908 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:20 Fırsatçılar fiyatları katladı! Ev fiyatlarına saatlik zam: Elinde 150-200 daire olan arsa sahipleri var
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 11:49:11. #1.12#
SON DAKİKA: HATAY'DA MECLİS ÜYELERİNİN ARITMA TESİSİ TEPKİSİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement