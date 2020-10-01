Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" temalı EXPO 2021 için bitki yetiştirilmeye başlandı - Son Dakika

Hatay'da gelecek yıl 23 Nisan- 29 Ekim'de "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2021 kapsamında bitki yetiştirilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EXPO Akademiler Birimi Botanik Akademisi ekibi ve Ekinci Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle sera oluşturuldu.

Burada üretilecek bitkiler, gelecek yıl yapılacak organizasyonda alanları renklendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi EXPO Akademiler Birimi Botanik Akademisi Genel Sekreteri İhsan Çakar, öğrencilerin bitkileri toprakla buluşturduğunu, organizasyon kapsamında çalışmaları artıracaklarını belirtti.