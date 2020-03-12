Hatay'da Mehmetçiğe destek etkinliği - Son Dakika

Hatay'da ortaokulu öğrencileri tarafından Mehmetçiğe destek etkinliği düzenlendi.

Saraycık Ortaokulu tarafından Antakya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklı tişört giyen öğrencilerin her biri İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okudu.

Birçok vatandaşın izlediği etkinlikte, dev Türk bayrağı açıldı.

Okul Müdürü Ahmet Rasim Bakırhan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin talebi doğrultusunda, ülkenin geçtiği bu zor günlerde hem şehitleri anmak hem de Mehmetçiğe moral olması açısından bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.