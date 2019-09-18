Hatay'da meralar ıslah edilecek

Hatay'da hayvancılığı geliştirmek ve ot kalitesini arttırmak için mera ıslah çalışmaları kapsamında toplantı yapıldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesine bağlı Kodallı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, mera ıslah çalışmaları kapsamında gereken tedbirleri alarak bir an evvel köylünün hizmetine sunmak istediklerini söyledi.

Meraların hayvansal üretimdeki önemine değinen Yayman, kolay ve ucuz yem kaynağı olan meraların korunması gerektiğini kaydetti.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da meraların tarım ve hayvancılığın ayağa kaldırılması için önemli olduğunu vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise meraların ıslah edilmesi ve işgallerden korunması için geçmişte başarılı işlere imza attıklarını kaydetti.

Toplantıya, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile muhtar ve çiftçiler katıldı.