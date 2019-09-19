Hatay'da meralar ıslah edilecek

AK Parti Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Hatay'ın Kodallı, Gölbaşı, Çiloğlan ve Çataltepe Köyleri'ndeki meraların ıslah çalışmaları yapılarak, köylünün hizmetine sunulacağını söyledi.AK Parti Milletveki Hüseyin Yayman, dün beraberinde Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmet, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, muhtarlar ve vatandaşlar ile Kodallı, Gölbaşı, Çiloğlan ve Çataltepe Köyleri'ndeki meraları gezdi. Meraların ıslah çalışmasının gündeme alınacağını açıklayan Yayman, "Meralar hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan, kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklardır. Bu nedenle mera alanlarımız hayvancılık açısından son derece önemli. O yüzden meralarımızı korumalıyız" dedi.İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da, "İlk defa böyle bir toplantı düzenlendi. Meraları korumak, tarımı korumaktır. Tarımı korumak insanlığın geleceğini korumaktır" diye konuştu.Çolakoğlu, meraların ıslah edilmesi ve işgallerden korunması için geçmişte çok başarılı işlere imza atıldığını, aynı modeli Hatay'da da sürdüreceklerini kaydetti.



