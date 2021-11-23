Hatay'da mesai arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İskenderun-Payas kara yolunda yol bakım çalışması sırasında işçi H.A.A. (55), mesai arkadaşı A.G'nin (48) kullandığı 31 AFK 926 plakalı kamyonun hareket etmesi sonucu altında kaldı.

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