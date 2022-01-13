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Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı

13.01.2022 13:49

Son dakika haber: Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce meslek liselerini yenilemek, öğrencilere doğrudan destek sağlamak ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlemek amacıyla yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) tanıtıldı.

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce meslek liselerini yenilemek, öğrencilere doğrudan destek sağlamak ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlemek amacıyla yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) tanıtıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçan, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye'de misafir edilen geçici koruma altındaki Suriyelilerin okul çağına gelen çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Koçan, Suriyeli öğrencilerin, ülkede bulundukları sürede mesleki ve teknik eğitime kazandırılarak yaşamlarını sürdürmelerinin, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamalarının ve ülkelerine döndüklerinde meslek sahibi olmalarının öneminden bahsetti.

Projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini belirten Koçan, şöyle konuştu:

"SEUP, gençlere kaliteli ve erişilebilir bir mesleki teknik eğitim fırsatı sunmayı, eğitim ortamlarının iyileşmesini ve eğitime devamı arttıracak desteklerin verilmesini sağlamayı, mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. SEUP, mesleki eğitimde çok önemli olan, yaparak öğrenmeyi temel alan, mesleki ve teknik eğitim alanında yürüttüğümüz yenilenme ve geliştirme çabalarını önemli destekler sağlayan bir projedir. Proje aracılığıyla ilk etapta 8 ilde belirlediğimiz 55 pilot okulda 21 alandaki altyapımızı güçlendirmekteyiz. Toplamda 1187 atölyemizin altyapısı iyileştirilmiştir. Öğrenci dostluğu öğrenme ortamlarıyla oluşturulmakta, diğer yandan da iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alarak en son teknolojideki makine, ekipman ve eğitim kitleriyle donatılmaktadır."

Hatay'da 10 mesleki ve teknik Anadolu lisesi pilot okul seçildi

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko da 50 milyon avro bütçeli projenin geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türklerin sosyal ve ekonomik uyumunu sağlamayı amaçladığını bildirdi.

Hatay'da 10 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin pilot okul seçildiğini belirten Çerko, şunları kaydetti:

"Okullarımızda 29 meslek alanındaki atölyemiz mekansal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleriyle donatılmaktadır. Proje kapsamında bir yandan atölyelerimiz ve ekipmanları yenilenirken diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerimizin servis, öğlen yemeği, kıyafet ve kırtasiye gibi ihtiyaçları da karşılanmaktadır."

Konuşmaların ardından proje tanıtıldı.

Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı
Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı
Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı
Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı
Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı
Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı

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milli eğitim bakanlığı, Suriyeli, Hatay, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen proje tanıtıldı - Son Dakika


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