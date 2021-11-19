Son dakika! Meslek liseliler, ürettikleri kağıt havlu ve tuvalet kağıdı taleplerine yetişmeye çalışıyor - Son Dakika

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İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, döner sermaye kapsamında kurumlar için düşük maliyetle kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretiyor.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, N95 maske makinesi ve CNC fiber lazer kesim makinesinin ardından düşük maliyete kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretmek için çalışma yaptı.

Öğrenciler, masura, kağıt sarma ve kesme makinelerinin metal teknolojileri bölümünde sehpa ve boyasını, elektronik bölümünde aksam ve bağlantılarını, makine bölümünde de dişli ve raylarını yaptı.

Dışarıdan satın aldıkları ham maddeyi masura haline dönüştüren öğrenciler, sarma makinesiyle sardıkları kağıdı belirli ölçülerde keserek kağıt havlu ve tuvalet kağıdı haline getiriyor.

Öğrenciler, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretimiyle meslek öğrenmenin yanı sıra kazanç sağlayarak aile ekonomilerine de katkıda bulunabiliyor.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Murat Göçmen, AA muhabirine, daha önce okullarında öğrencilerle düşük maliyete N95 maske ile CNC fiber lazer kesim makinelerini yaptıklarını anlatttı.

-"Yıllık 75 bin ton kağıt havlu üretimi yapabiliriz"

Bugünlerde makinelerde çarkların kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretimi için döndüğünü ve yoğun bir talep aldıklarını dile getiren Göçmen, şöyle devam etti:

"Yıllık 75 bin ton kağıt havlu üretimi yapabiliriz ve piyasaya sunabiliriz. Şu an İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaklaşık 1 ton 200 kilo, İskenderun Teknik Üniversitesine de 2,5 ton civarında havlu kağıt ve tuvalet kağıdı teslim ettik. Bu da döner sermayemize katkı sunmaktadır. Havlu kağıt, peçete gibi ileride katlamalı havlu olmak üzere üretimimiz devam edecektir. Talepler yoğun, istek var ama yetişmek mümkün değil çünkü bu bölgedeki tek Ar-Ge merkezli okul biziz o yüzden üretim kapasitemizi arttırmayı düşünüyoruz."

Makine Teknolojileri Alanı öğretmeni Mustafa Taşkan da kentteki kurumların ihtiyacı olan kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretimiyle öğrencilerin derslerde öğrendiklerini uygulama şansı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin meslek öğrenmenin yanı sıra para da kazandığını ifade eden Taşkan, "Bu da onlara mutluluk veriyor. Ayrıca öğrenciler elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

Okulun döner sermayesinde çalışan 11. sınıf öğrencisi İzzeddin Ünal ise üretime katkı sağladığı için mutluğu olduğunu anlattı.

Ayda 1000 liranın üzerinde para kazandığını aktaran Ünal, "İleride kendi geleceğime fayda sağlayacağını düşünüyorum. Burada yeni makineler görüyorum ve meslek sahibi oluyorum." dedi.