Gün batımı görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Gün batımı görenleri hayran bıraktı

16.06.2022 20:52

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

(Alican Gümüş - İHA)

Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Gün batımı görenleri hayran bıraktı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gün batımı görenleri hayran bıraktı - Son Dakika

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