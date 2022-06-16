Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gün batımı görenleri hayran bıraktı - Son Dakika

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