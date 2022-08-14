Hatay'da trafik kazaları kamerada

Hatay'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kent genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazalarının kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Paylaşılan görüntülerde kontrolsüz kavşaktan yolun karşına geçmeye çalışan motosiklet bir başka motosiklet ile kafa kafaya çarptığı anlar yer aldı. Bir başka kazada ise, yolun karşına geçmeye çalışan kadın ile elinden tuttuğu küçük çocuğun otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kendisine çarpan aracın önünde metrelerce sürüklendi. Caddeden karşıya geçtiği sırada yola düşen telefonunu almaya çalışan yayaya ise hızla gelen motosikleti çarptı. Kavşakta yolcu otobüsü ile çarpışan minibüsün yan yatarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdiği anlar da kameralara yansıdı. - HATAY