Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
M.A.K. idaresindeki 31 MAY 77 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 31 HZ 663 plakalı kamyonet ve M.D'nin kullandığı 31 ABR 821 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolunda otogar mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan, üç araçtaki 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika