Hatay'da meyve suyu kutusunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da meyve suyu kutusunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

05.03.2022 13:24
Hatay'da meyve suyu kutusunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, meyve suyu kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, meyve suyu kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, meyve suyu kutusuna gizlenmiş 183 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobildeki Ş.E. ve R.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da meyve suyu kutusunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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