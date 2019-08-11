Hatay'da mezarlıklar doldu taştı

Hatay'da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.

Hatay'da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.



Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, cami çıkışı Asri Mezarlığa akın etti. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin kabri başında Kuran okudu. Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.



Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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