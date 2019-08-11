Son Dakika Haberleri: Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi
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Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi

45 dakika önce

Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi Hatay'da mezarlıklar doldu taştı Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz Şehit kabirlerinin tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktıHATAY - Hatay'da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.

Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi
Hatay'da mezarlıklar doldu taştı
Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz Şehit kabirlerinin tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı
HATAY - Hatay'da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.
Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu. Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz da Şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.
Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:21 Kaynak: İHA
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