Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü

04.06.2022 18:39

Hatay'da park halindeki midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Hatay'da park halindeki midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bahçesinde park halindeki 31 AEZ 086 plakalı midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, aracın yakınında park halinde bulunan 33 PB 452 plakalı midibüs ve 31 AFZ 923 plakalı kamyona da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 araçta hasar oluştu.

Midibüslerin belediye hizmetleri için kiralandığı ve kiralama sürelerinin bittiği, kamyonun ise hizmette olduğu belirtildi.

Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü
Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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