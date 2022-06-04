Midibüslerin belediye hizmetleri için kiralandığı ve kiralama sürelerinin bittiği, kamyonun ise hizmette olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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