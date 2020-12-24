Hatay'da Milli Piyango'nun 100 milyon lira ikramiyeli biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

MİLLİ Piyango'nun 100 milyon lira ikramiyeli yılbaşı biletlerine Hataylıların ilgisi yoğun oldu. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri ise akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağış yapmayı hayal ediyor.

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Hatay'da Milli Piyango bilet satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş umutla aldıklarını biletlerine ikramiye isabet etmesinin hayalini kuruyor. Antakya'da Ulus Alanı'nda bilet satışı yapan çok sayıda bayi, her yıl olduğu gibi son günlerde satışların artacağını ifade ediyor.