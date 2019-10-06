Son Dakika Haberleri: Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
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Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı

44 dakika önce

Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı, System.String[]

Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karnup (33) idaresindeki 31 AAU 272 plakalı minibüs, Kumlu- Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.

Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkhan, Kumlu, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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