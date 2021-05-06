Hatay'da minibüs, şarampole devrildi: 3 asker yaralı - Son Dakika

HATAY'ın Hassa ilçesinde, askerlerin taşındığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 asker, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Hassa- Gaziantep kara yolunun Güzelce mevkisinde meydana geldi. Askerlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.