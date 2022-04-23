Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

23.04.2022 23:42
Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinden aldığı yolcuları Arsuz'a götüren 31 M 4344 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı
Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı
Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

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İskenderun, Minibüs, Arsuz, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı - Son Dakika
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