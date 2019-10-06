Son Dakika Haberleri: Hatay'da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı
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Hatay'da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı

48 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs tarlaya yuvarlandı, kazada 10 kişi yaralandı.

Hatay'da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs tarlaya yuvarlandı, kazada 10 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAU 272 plakalı minibüs sürücüsü Veysel K. (33), aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan minibüs tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.


Jandarma ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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