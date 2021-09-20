Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansın gidişi
Minibüsün çekiciye bindirilmesi
Kazaya karışan otomobil
Minibüsün gidişi
Kazada hasar gören orta refüj Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
HATAY (AA) – Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil Defne ilçesi Samandağ Caddesi'nde çarpıştı.
Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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