Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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Ambulansın gidişi

Minibüsün çekiciye bindirilmesi

Kazaya karışan otomobil

Minibüsün gidişi

Kazada hasar gören orta refüj Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

HATAY (AA) – Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil Defne ilçesi Samandağ Caddesi'nde çarpıştı.

Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.